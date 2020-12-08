Demir İpekyolu olarak adlandırılan Asya - Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demiryolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor.

Türkiye’den Çin’e giden ilk İhracat Treni Erzurum’da | Video

Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 04 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni bu sabah Köseköy'e ulaşmıştı.

Buradaki işlemleri tamamlanan tren, saat 10.30'da Köseköy' den yola çıkarak Arifiye, Bilecik ve Eskişehir' den geçerek Ankara Gar'a ulaştı, bakım ve lokomotif değişiminden sonra 12.10 da Kayseri' ye vardı.12.50' de Kayseri den hareket eden tren akşama öğle saatlerinde Erzurum'a vardı. Ülke içindeki son istasyonu olan Kars Garının ardından tren Gürcistan'a gidecek.

Tren Yola çıkışından bu yana 1850 Km yol kat etti. Türkiye içerisinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu akşam saatlerinde tamamlayarak Kars' a varacak İhracat Treni, Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını Yurtdışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.





Toplam uzunluğu 754 metre olan tren 42 konteynerde beyaz eşya yükü ile yoluna devam ediyor. İçerisinde ülkemizde üretilen toplam 1.400 adet soğutucu taşıyan tren, yükünü Çin' e yaklaşık 12 günde ulaştırması hedefleniyor. İhracat Treni Türkiye'de 2 bin 323 km, Gürcistan'da 220 km, Azerbaycan'da 430 km, Hazar Denizinde 420 km, Kazakistan'da 3 bin 200 km ve Çin'de 2 bin 100 km olmak üzere toplamda 8 bin 693 km yol kat edecek.



TCDD Taşımacılık A.Ş ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin' e ulaştıracak. Bu ihracat treni, önümüzdeki dönemde Marmaray' ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor' un tam kapasite ile işletilmesi için çok önemli bir adım olarak yerini alacak. Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalacak, hem ülkemizin hem sanayicimizin rekabet gücü artacak. Ayrıca Türkiye Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek.

Diğer taraftan, Çin'den hareket eden ve Türkiye yönüne doğru gelmekte olan diğer trenimiz ile ilk ihracat treninin Azerbaycan topraklarında karşılanması öngörülmekte...