TÜM dünyada yılbaşından itibaren pandeminin etkisinin görülmeye başladığını, mart ortalarından bu yana ise Türkiye'deki hayatın da olumsuz etkilendiğini anlatan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, salgının 2020'ye damgasını vurduğunu söyledi. Pandemi döneminde sabit genişbanttan mobile, TV'den dijital servislere kadar zengin ürün portföyleriyle hayatı eve sığdırdıklarını belirten Önal, "Türk Telekom iştiraklerinden de aldığı güçle yerli ve milli teknolojinin dönüşümünün temel omurgasında yer alacak çözümleriyle var olmaya devam edecek. Türkiye'nin geleceğini inşa etmek bize düşer diyor ve bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.Türk Telekom için 2020'nin beklentilerin üzerinde geçtiğini aktaran Önal, "Telekomünikasyon, pandeminin belirli ölçüde fırsatlar sunduğu bir sektör oldu. Biz özellikle sabit tarafta artan yeni bağlantı talepleri ve trafik artışını başarıyla yöneterek kesintisiz iletişimi sağlama konusundaki yetkinliğimizi ortaya koyduk. Bu başarı, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için yıllardan beri yaptığımız yatırımların doğal bir neticesi aslında. Özellikle sabit genişbantta Türk Telekom tarihinin en yüksek 9 aylık abone artışını gerçekleştirdik. Mobilde de şebekemize yaptığımız yatırımlar ve net abone artışıyla performansımızı iyileştirmeyi sürdürdük" diye konuştu.Önal, bu gelişmelerin finansal performanslarına yansımasının da son derece olumlu olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Bu yılın 9 ayında harikulade sonuçlara imza attık. Yüzde 19'luk büyüme ve 20.6 milyar lirayı bulan gelirlerimizle 9 aylık dönemler içinde halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme performansını kaydettik. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârımız (FAVÖK), yüzde 47 FAVÖK marjıyla 9.7 milyar liraya ulaştı. Yılın 9 ayındaki net kârımız, halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık seviyesine ulaşarak 2 milyar lirayı aştı. Kısacası 2020, kesintisiz iletişimin öneminin iş, özel yaşam ve eğitimin devamı için mutlak suretle perçinlendiği ve Türk Telekom gibi entegre bir operatörün başta sabit olmak üzere bütün ürünlerde yüksek performans gösterdiği ve rekorlarla geçen bir yıl oldu."ÜMIT Önal, Türk Telekom'un son teknolojilerin sadece kullanıcısı ve dağıtıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi konumunda bulunmayı milli bir sorumluluk ve görev olarak gördüğünü vurguladı. Önal, "Dışa bağımlılığı azaltan yerli ve milli teknolojilerimizle ülkemize hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Pandemi döneminde de aynı sorumlulukla hareket ettik. Zengin ürün portföyümüzle hayatı eve sığdırdık" ifadelerini kullandı.