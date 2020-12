10 soruda 10 destek

İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteğiyle hem işçi hem işveren nefes aldı. Her iki destek için başvurular 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapan alt işverenler, prim borcu olan işyerleri de ilave istihdam desteği alacak. Destek süresi bittikten sonra da teşvikten yararlananlar için koşullu istihdam seçeneği bulunuyor. Emekli, yaşlılık aylığı dışında bağlanan diğer aylıklar ise her iki teşvikten yararlanmada engel olmayacak. İşe dönüş başvurusu en son çalışılan iş yerine yazılı veya sözlü yapılabilecek.SGK milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren "istihdama dönüş ve ilave istihdam prim desteğine" ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Merak edilen 10 sorunun yanıtı ise şöyle:Her iki teşvik ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalıları kapsıyor. İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020'den itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.Prim desteği tutarı çalışan başına aylık bin 324 lira olacak. İstihdama dönüş desteği için SGK'nın internet adresinden, e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama ekranlarında istihdama dönüş desteği menüsüyle tamamlanacak.Başvuru tarihi itibariyle sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek. Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekiyor.İş veya hizmet sözleşmesinin 29 kodu ile sona ermesi halinde bu sigortalı için destekten faydalanamayacak. Bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla teşvik kapsamında olacak.Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar yazılı veya sözlü yapılabilir.İşveren, destekten yararlanılan sigortalıların yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü bulunuyor.Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecek. Destekten yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süre için yararlanabilecek.İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan sigortalılara, işe giriş tarihi itibarıyla Kurumumuzdan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Sigortalıya emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında Kurumumuzdan bağlanan aylık veya gelirler, destekten yararlanmaya engel değil.Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden faydalanabilecek.Bu tarih ve sonrasından ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecek.