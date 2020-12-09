E devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı!

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen pandemi sosyal destek parası sorgulanıyor. Aralık ayına girdiğimiz şu dönemlerde koronavirüs kaynaklı ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere bu destek ödemeleri için başvurular e devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. E devlet aracılığı ile alınan başvuruların sonucunda şartları karşılayan vatandaşlara ilk iki faz ödemelerinin ardından gözler 3.faz ödemelerine çevrildi. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama
1000 TL sosyal yardım başvurusu son günlerde epey araştırılıyor. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
İşte, 1000 TL sosyal yardım parası ile E Devlet başvuru sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.
Bu göre;
– Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
– 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
– 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
– İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
– İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.
"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.