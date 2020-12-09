Bakan Murat Kurum, Balıkesir’de incelemelerde bulundu

Avlu, Gar Meydanı, Çamlık ve Zağnos Paşa Camii Meydanı'nda incelemeler yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a yapılan çalışmalarla ilgili önerilerde bulundu.

Bakan Kurum, özellikle Zağnos Paşa Cami Meydanı'nda yapılacak değişikliklerde, Balıkesir'in önemli sembollerinden olan caminin silüetinin çevredeki yapılaşmalarla aşılmamasını ve korunmasını istedi. Daha sonra meydana vinçle getirilen çınar ağacı dikildi ve toprağı da protokol üyeleri tarafından atıldı.

Bakan Kurum, ağaca ilk can suyunu verdikten sonra Balıkesir merkezde bir süre yürüdü ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, daha sonra Büyükşehir Belediyesi İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yer aldı.