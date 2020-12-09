SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu: PCR testi sonuçlarına bakılmaksızın ödeniyor...

Selçuk, SGK tarafından serviste yatırılarak tedavi edilen PCR testi pozitif çıkan veya PCR testi negatif olsa dahi COVID-19 tedavisi aldığı bilgisi Medula Sistemine iletilen vakalarda, pandemi bakım hizmetinin ödeneceğinin bilgisini verdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetini erişilebilir kılmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışmaya devam ediyoruz." dedi.