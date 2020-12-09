Bölünmüş yollardan ülkeye 18.5 milyar lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 27 bin 714 kilometreye ulaşan bölünmüş yolların, zaman, yakıt ve iş gücünden yıllık 18 milyar 501 milyon lira tasarruf sağladığını bildirdi. Bakanlık tarafından hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinin ekonomiye değer katmaya devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "27 bin 714 kilometreye ulaşan bölünmüş yollarla yılda 1 milyar 882 milyon litre akaryakıttan tasarruf edildi. Bunun ekonomiye katkısı 6 milyar 905 milyon lira. 308.8 milyon saat de iş gücünden tasarruf edildi. Bunun ekonomimize katkısı ise 11 milyar 596 milyon lira oldu. 130 bin ağaca eş değer karbondioksit (CO2) tasarrufu sağlandı. Yani yıllık 3 milyon 877 bin ton daha az CO2 emisyonu salınımı oldu. Türkiye'nin doğu, batı, kuzey ve güneyi bölünmüş yollarla birbirine bağlamaya, ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz."