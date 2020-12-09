Çin’e giden tren Türkiye’den çıktı

Demir İpekyolu olarak adlandırılan Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demiryolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor.Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni Arifiye, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek Ankara Gar'a ulaştı, bakım ve lokomotif değişiminden sonra önceki gün Kayseri'ye vardı. 12.50'de Kayseri'den hareket tren eden dün öğle saatlerinde Erzurum'a vardı. Erzurum'dan sonra, Türkiye içinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a varan tren, Kars'tan sonra ise Bakü- Tiflis-Kars demiryolu hattını geçiş yaptı. Tren, yurtdışı parkurunda sırasıyla Gürcistan- Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi- Kazakistan'ın ardından son noktası olan Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.Toplam uzunluğu 754 metre olan tren 42 konteynerde beyaz eşya yüküyle yoluna devam ediyor. Ülkemizde üretilen 1.400 adet soğutucu taşıyan trenin, yükünü Çin'e yaklaşık 12 günde ulaştırması hedefleniyor. Tren, önümüzdeki dönemde Marmaray'ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasiteyle işletilmesi için çok önemli bir adım olarak yerini alacak.