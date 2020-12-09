DEİK'ten gayrimenkul sektörüne "yurt dışında iş birliği" çağrısı

Gayrimenkul sektörüne yön veren tüm paydaşlar ile sektörün üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği, deneyim ve yeni trendlerin paylaşıldığı RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nın dördüncüsü online olarak devam ediyor.

Programın ikinci gün açılışında konuşan Olpak, salgının kişilerin hayatında ve ticaretinde yol açtığı değişimlere değinerek, ticari ve yapay zekadaki değişimin hızlanmasından, globalleşmeden ziyade glokalleşmenin daha çok konuşulmaya başlanmasından ve rekabette ölçek ekonomisinin tek başına yeterli olmadığının anlaşılmasından bahsetti.

Uzaklık ve yakınlık ile birlikte konuşulan lojistik kavramının yanında bir de "ulaşılabilirliğin" ortaya çıktığını dile getiren Olpak, çalışma modellerinde mobilitenin ortaya çıktığını, bu süreçte ayakta kalanların ve muhataplarına güven duygusunu çok daha iyi verebilenler kazançlı çıkacağını anlattı.

Olpak, DEİK'le ilgili bilgi vererek, 35 yıldır, ülkeler arası iş konseyleriyle faaliyet gösteren iş platformunun Türk iş dünyasının yurt dışına açılan penceresi olduğunu, anlattı.

Nail Olpak, "Bugün tüm dünyaya yayılmış 146 iş konseyimiz var. Bunlarla ülkeler arası yatırım ve ticareti artıran çalışmalar yapıyor, mottomuzu da 'ticari diplomasi' olarak adlandırıyoruz." diye konuştu.

Halihazırda Ekvator Gine'sinden Kamboçya'ya, Litvanya'dan Umman'a, Peru'dan Yeşil Burun Adaları'na kadar dünyanın neredeyse her hatırı sayılır ülkesinde aktif olduklarını dile getiren Olpak, her ülkede de karşı kanatlarının olduğunu, birlikte çalıştıklarını, bu yapılarının bir benzerinin dünyada bulunmadığını söyledi.

"YENİ DÖNEMDE DEĞİŞİMİ DOĞRU OKUYANLAR AYAKTA KALACAK"

DEİK Başkanı Olpak, bilgi çağında olduklarını, herkesin yaşanılan bu dönemin en değerli varlığının büyük veri-big data olduğunu söylediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"O zaman ben diyorum ki; Buyurun, DEİK ailemizin iş birliğiyle bütün dünyanın iş insanları ağıyla, 146 iş konseyimizle ve karşı kanatlarla önümüzde sizi bekliyoruz. 7 gün 24 saat aktifiz. Kesintisiz iletişim ve etkin bir iş ağı. Gelin bu değeri daha fazla faydaya, katma değere dönüştürelim. Bana göre bu çağ açısından daha değerli bir şey yok. Sektörün oyuncuları bu veriyi nasıl kullanacağımızı bizden daha iyi bilir. Pandemi hayatımıza yeni normaller getirdi. Bunları zamanında ve doğru okuyanlar yeni dönemin ayakta kalanları ve kazananları olacak. Sektördeki toparlanmanın devam etmesi ve artmasını diliyorum."