Emekli ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi! Emekliye zam, promosyon, ikramiye...

Son dakika emekli zammı haberi... Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü 2021 kazançlarına çevrildi. Emekliler, 2021'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.