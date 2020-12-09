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ocak maaş zammı ile ilgili haberi! Emekliye zam, promosyon, ikramiye...

haberi: Ocak zammı için çok az bir süre kaldı. 2021 yılında yeni zamlı maaşlarını hesaplarında görecek milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni yıl kazançlı geçecek. Emekliler yeni yılda 2 kez zam, 2 kez 1.000'er liralık bayram ikramiyesi alacak. Öte yandan 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. İşte emekli maaş ve zamlarıyla ilgili ...

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Giriş Tarihi: 9.12.2020 09:09 Son Güncelleme: 9.12.2020 09:26 ABONE OL
Emekli ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi! Emekliye zam, promosyon, ikramiye...

Son dakika emekli zammı haberi... Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü 2021 kazançlarına çevrildi. Emekliler, 2021'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Emeklilere 2021'de de iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor.

Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.

OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

4 OCAK: Zam oranları belli olacak

18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İLK İKRAMİYE MAYIS'TA

10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ

1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

PROMOSYON

3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler promosyon başvurusu yapılabilecek.

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Emekli ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi! Emekliye zam, promosyon, ikramiye...
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