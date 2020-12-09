Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: 9 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar bilgisi geliyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise haftanın üçüncü gününde araştırmalarına hız kazandırdı. Son yıllarda ani iniş ve çıkış yakalayan sarı metale aralık ayı boyunca ilginin süreceği görülüyor. Peki 9 Aralık Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…
Haftanın üçüncü günü itibariyle en çok araştırılanların başında altın fiyatları son dakika haberleri geliyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt ararken canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını araştırıyor. Haberimizden, canlı ve güncel altın fiyatları bilgilerini öğrenebilir, aPara sayfasından anlık takibi yapabilirsiniz
ALIŞ: 3.125,00
SATIŞ: 3.139,10
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 3.105,00
SATIŞ: 3.152,00
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 423,69
SATIŞ: 440,07
CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 1.521,20
SATIŞ: 1.535,20
ALIŞ: 2.997,85
SATIŞ: 3.057,04
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 760,60
SATIŞ: 767,60
CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 469,16
SATIŞ: 469,23
Yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.
Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, altın fiyatları için son dönemde teşvik beklentisi ile hareketin yaşandığını ifade ederek, "Altının onsu 1800 dolar seviyesinin altında ciddi bir satış baskısıyla karşılaşabilir" dedi.