KOBİ’lere özel 7.5 milyarlık paket hazır

Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında KOBİ'lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği 7.5 milyar liralık kredi destek paketi hazırladı. Kredilerin faizi piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. KOBİ'ler 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.KGF'den yapılan açıklamaya göre KOBİ'ler için kullandırılacak fona, Avrupa Yatırım Fonu 300 milyon lira, KGF de 300 milyon lira katkı sağlayacak. Bu katkılarla birlikte toplam 6 milyar liralık kefalet oluşturulacak ve kefalet karşılığı 7.5 milyar liraya kadar kredi verebilecek. KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, paket kapsamında verilecek kefaletlerle KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak; üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.Akdeniz, "Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.