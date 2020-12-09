Meslek Liseli öğrenciler üretti; 10 milyon lira gelir elde etti

Mersin'de meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri, dezenfektan, maske ve önlük üreterek il genelinde 10 Milyon TL kazanç elde etti. Elde edilen kazancın bir kısmı, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na, bir kısmı da öğrencilere ve hazineye aktarıldı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'deki meslek liseleri arasında Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir ilki gerçekleştirerek ürettiği tek kullanımlık tıbbi önlüğü Hollanda'ya ihracatını gerçekleştirdiklerini belirten Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, "Okulumuzda tekstil, kimya ve mobilya bölümleri ön planda olmak üzere, ekip çalışması yapan öğrencilerimizin ürettiği 38 bin 500 önlük Hollanda'ya gönderildi. İhracatımızdan yaklaşık 200 bin liralık bir gelir de döner sermayemize girecek" dedi.

DEZENFEKTAN VE MASKEYE TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK DE EKLENDİ

Yılmaz Gündoğan, "Mersin'de bulunan meslek liselerimiz, Korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de görülmeye başlandığı Mart ayından itibaren maske ve dezenfektan üreterek, başta Mersin olmak üzere talepte bulunan tüm illerin ihtiyacını karşılamaya başladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleştirilen dezenfektan ve maske üretimlerine tek kullanımlık önlük de eklendi" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ'IN TALİMATIYLA ÜRETİME BAŞLADIK"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın koordinesinde birçok başarılara imza ettiklerini belirten Şube Müdürü Gündoğan, "Hem maske hem önlük üretiminde yurt içi ve yurt dışından gelebilecek tüm talepleri karşılamaya hazırız. Covid-19 salgınıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Mersin'deki meslek liseleri olarak çok hızlı bir şekilde maske ve tek kullanımlık önlük üretimine başladık" dedi.

"100 KİŞİLİK EKİBİZ"

Ekip olarak profesyonel olarak üretim gerçekleştirildiğini belirten Gündoğan, "Üretime ilk olarak 20 kişiyle başladık. İşin yoğunluğuna göre 100 kişiye kadar çıktık. Herhangi bir talep olması halinde 100 kişiyle üretim yapabilecek kapasiteye sahibiz. Günlük maske üretiminde 100 bin adede ulaştık. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 400 bin adet maske üretimi yaptık. Artık markalaşmaya gidiyoruz. Başvurularımızı da yaptık" diye konuştu.

1,5 MİLYON LİRALIK SATIŞ HACMİNE ULAŞTI

Günlük 5 bin civarında önlük üretim kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Yılmaz Gündoğan, "Şu ana kadar yaklaşık 75 bin adet tek kullanımlık önlük ürettik ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ve Mersin Üniversitesi'ne de hibe olarak gönderdik. Bu arada yine farklı yerlerden gelen talepleri de karşıladık. Üretimlerimiz döner sermaye kapsamında yapılıyor. Bu kapsamda da Hollanda'ya ihracatımızdan yaklaşık 200 bin liralık bir gelir döner sermayemize girecek. Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuzda da bugüne kadar maske üretimiyle birlikte 1,5 milyon liralık satış hacmine ulaştık. İl genelinde, dezenfektan, maske ve önlük üreterek bugüne kadar yaklaşık olarak 10 Milyon TL kazanç elde edildi" dedi.