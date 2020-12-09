SON DAKİKA: 2021 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Aralık ayına gelinmesiyle beraber asgari ücret zammı için adeta nefesler tutuldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ederken bu ücret ülkemizde çalışana verilecek olan taban maaş olarak da tanımlanabiliyor. Peki, 2021 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuya dair son dakika gelişmelerinin detayları…
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmış, asgari ücretin artış oranı 2019 yılına göre yüzde 15,03 olmuştu. Milyonlarca çalışan Aralık ayının gelmesi ile beraber önümüzdeki sene için belirlenecek olan zammın ne kadar olacağını merak ediyor…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zam görüşmeleri öncesi açıklama yaptı ve "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi. Türk-İş Geneş Başkanı Atalay da "Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar." demişti.
İLK TOPLANTI 4 ARALIK'TA GERÇEKLEŞTİ!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı corona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda bugün çevrim içi yapılıyor.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediliyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?
TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.
TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.