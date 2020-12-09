Türkiye’nin en büyük bor rezervine baraj yatırımı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Kestelek Bor İşletme Tesisleri'ne katma değer katacak olan şlam barajı inşaatının başladığını, suyu bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılan; tünel ya da açık kanal şeklindeki derivasyon yapısı içinde yakın zamanda ilk adımın atılacağını kaydetti.

"SÖZ VERİYORUZ VE YAPIYORUZ"

Söz verdikleri tüm projeleri tek tek hayata geçirdiklerini anlatan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Dünya bor madeni rezervinin yüzde 73'ü Türkiye'de. Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek'te şlam barajı inşaatı başladı. Derivasyon yakında. Maden, işletmeye 3 yıl içinde yeniden başlıyor. Rezervimiz 10 milyon metreküp. Yapacak çok işimiz var. Hayırlı olsun" dedi.