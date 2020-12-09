Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye’nin en büyük bor rezervine baraj yatırımı

’nin en büyük bor rezervine baraj yatırımı

, ’nin en büyük bor rezervlerinden birisine sahip olan Mustafakemalpaşa Kestelek’e yatırım müjdesi verdi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 9.12.2020 14:01 ABONE OL
Türkiye’nin en büyük bor rezervine baraj yatırımı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Kestelek Bor İşletme Tesisleri'ne katma değer katacak olan şlam barajı inşaatının başladığını, suyu bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılan; tünel ya da açık kanal şeklindeki derivasyon yapısı içinde yakın zamanda ilk adımın atılacağını kaydetti.

"SÖZ VERİYORUZ VE YAPIYORUZ"

Söz verdikleri tüm projeleri tek tek hayata geçirdiklerini anlatan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Dünya bor madeni rezervinin yüzde 73'ü Türkiye'de. Bursa Mustafakemalpaşa Kestelek'te şlam barajı inşaatı başladı. Derivasyon yakında. Maden, işletmeye 3 yıl içinde yeniden başlıyor. Rezervimiz 10 milyon metreküp. Yapacak çok işimiz var. Hayırlı olsun" dedi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin en büyük bor rezervine baraj yatırımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA