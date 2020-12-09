Vakıf Katılım’dan KOBİ’ye 500 bin TL’ye kadar kaynak

VAKIF Katılım kamu teşvik ve hibe programlarına aracılık etmek üzere KOSGEB'le yeni bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda hayata geçirilen "KOBİ Finansman Destek Programı" ile Vakıf Katılım, KOSGEB desteği alarak işini kurmuş faal işletmelere ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programından yararlanan işletmelere destek verecek.Firmalara, İşletme Finansmanı, Makine ve Teçhizat Finansmanı ve Acil Destek Finansmanı kapsamında finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik ve 36 aya kadar vade seçenekleri ile 500 bin liraya kadar finansman desteği sunuluyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, teknolojik yatırımlarıyla ülkemize katma değer sağlayan firmalara pozitif ayrımcılık yaparak önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.Göktaş, "Şimdi de bu çalışmalarımıza KOBİ Finansman Destek Programı'nı ekledik. KOSGEB'le gerçekleştirdiğimiz işbirliği neticesinde hazırladığımız program sayesinde KOBİ'lerimizin yatırımlarını ve üretimlerini destekliyoruz" dedi.