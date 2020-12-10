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hareketliliği: Gram, , cumhuriyet, ata ve fiyatları 10 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

’dan ile ilgili gelen haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sona eren ABD seçimleri ve dünyadan gelen olumlu aşı haberleri altındaki düşüşün ana nedeni oldu. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise güncel ve canlı altın fiyatları bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte , tam, cumhuriyet, ata, gram ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 07:10 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 10 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir grafik çizerken, güncel ve canlı rakamlar yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde ani iniş ve çıkış yaşayan altın, Kasım ayıyla birlikte sert bir düşüşe geçti. Düşüşün ana kaynağı ise ABD seçimlerinin sonuçlanması ve dünyadan gelen aşı haberleri oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 9 Aralık Bugün canlı ve güncel 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (10 ARALIK 2020 PERŞEMBE)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 10 Aralık 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 418,83

SATIŞ: 435,02

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.089,10

SATIŞ: 3.108,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.094,00

SATIŞ: 3.141,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.984,47

SATIŞ: 3.043,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.504,00

SATIŞ: 1.520,40

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,00

SATIŞ: 760,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,82

SATIŞ: 462,91

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ALTIN FİYATLARI KASIM AYINDA DALGALANDI

Yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 10 Aralık bugün ne kadar, kaç para?
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