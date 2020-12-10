Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 10 Aralık bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir grafik çizerken, güncel ve canlı rakamlar yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde ani iniş ve çıkış yaşayan altın, Kasım ayıyla birlikte sert bir düşüşe geçti. Düşüşün ana kaynağı ise ABD seçimlerinin sonuçlanması ve dünyadan gelen aşı haberleri oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 9 Aralık Bugün canlı ve güncel 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (10 ARALIK 2020 PERŞEMBE)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 10 Aralık 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 418,83

SATIŞ: 435,02

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.089,10

SATIŞ: 3.108,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.094,00

SATIŞ: 3.141,00

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