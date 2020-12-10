Ar-Ge’de 37 bin proje

Türkiye'nin son yıllarda Ar-Ge'ye verdiği büyük önem ve arka arkaya yaptığı düzenlemeler sonucu Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların sayısı 6 bini bulurken, yabancı sermaye de büyük ilgi göstermeye başladı. İktidara gelmesiyle büyük destek verdiği Ar-Ge çalışmalarıyla yetinmeyen AK Parti, Türkiye'nin teknoloji üreten ülke haline gelmesi için yeni bir yasa teklifi hazırladı. Önümüzdeki dönemde düzenleme yasalaşacak. Yasa ile ilgili milletvekillerine gönderilen bilgi notunda önemli rakamlar da yer aldı. Buna göre son 18 yılda 85 yaygın adı teknokent kuruldu. Bunlardan 71 tanesi çalışmalarını sürdürüyor diğerleri ise yapım aşamasında. Ağustos 2020 itibarıyla; faaliyette olan teknokentlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların sayısı 5 bin 920. Firmalar yaklaşık 61 bin kişiyi istihdam ediyor. Teknokentlerdeki Ar-Ge proje sayısı 36 bin 963, yürütülen Ar-Ge projesi ise 10 bin 208. Yabancı sermaye de bu alana büyük ilgi gösteriyor. Teknokentlerde toplam 317 yabancı veya yabancı ortaklı firma bulunuyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı bin 201 ve başvuru süreci devam eden patent sayısı 2 bin 734.