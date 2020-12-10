Göz kamaştıran sağlık tesisi hasta kabulüne başlıyor

Batman Bölge Devlet Hastanesi ile yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin birleştirerek 810 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kararının ardından çalışmalarda sona gelindi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk hasta kabulüne 15 Aralık Salı günü başlayacağının müjdesini verdi. 111 bin metre kare kapalı alana sahip olan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 215 Uzman hekim, bin 200 sağlık personeli olmak üzere toplam 2 bin 500 personelle hizmet verecek. Son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 170 poliklinik odası, 18 ameliyathane salonu, 130 yoğun bakım yatağı, 14 yan dal branşı ve 20'ye yakın özellikli sağlık hizmeti birimi ile hizmet verecek.

BÖLGE İLLERE DE HİZMET VERECEK KAPASİTEYLE DONATILDI

Hastane hakkında teknik bilgi veren Batman İl Sağlık Müdürü Pamukçu, "İlk etapta 5 Çocuk polikliniği, 3 Kadın Doğum polikliniği, Perinatoloji polikliniği, Jinekolojik Onkoloji polikliniği, Çocuk Allerji ve İmmünoloji polikliniği, Çocuk Nöroloji polikliniği, 4 Cildiye polikliniği, 3 Çocuk Psikiyatri polikliniklerine hasta kabulü yapılacaktır. Diğer birimlerin taşınma süreci peyderpey devam etmekte olup, en geç bir ay içinde tüm hizmet birimleri ile faaliyete girecektir. İlimizin ilk 3. basamak hastanesi olan sağlık tesisimiz hem bölge halkına hem de bölge illerine de hizmet verecek kapasiteyle donatılmıştır. Yeni hastanemiz ile ilimizden sevk gereklilikleri en aza indirgenecek ve sağlık turizminin de ilimizde gelişmesini sağlayacaktır. İlimizde bulunmayan, uzmanlık dallarında da hekim ve sağlık çalışanı istihdamı sağlayarak, İlimizin içinde bulunduğu bu konudaki nitelikli sağlık hizmeti verme potansiyelini daha da ileri taşıyacaktır. Batman'ımıza kalıcı güzel bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın daha modern, nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi konusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.