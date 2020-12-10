Son dakika haberi | AB'den flaş İngiltere adımı! Acil durum planı hazırlandı

ANLAŞMA MÜZAKERELERİNDE UZLAŞI SAĞLANAMAMIŞTI

Balıkçılar da 31 Aralık 2021'e veya bir anlaşma sağlanıncaya kadar birbirlerinin kara sularında faaliyet göstermeye devam edecek. Önemli belirsizlikler olmasına rağmen bu süreçte AB Komisyonu, İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmak üzere çalışmaları sürdürecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dün Brüksel'de, yaptıkları ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlanamamıştı.

Taraflar, müzakerelerin pazar gününe kadar devam edeceğini ancak hala çok büyük görüş ayrılıkları bulunduğunu açıklamıştı.