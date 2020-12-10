Vodafone’dan pandemide 170 milyon TL’lik yatırım

VODAFONE Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Pandemi sürecinde Vodafone Yanımda, Vodafone TV, Vodafone Pay gibi dijital uygulamalarımıza bu yıl 170 milyon TL yatırım yaptık" dedi. App uygulamasına yatırımlarının pandeminin de etkisiyle hızlandığını dile getiren Aksoy, dijital uygulamalara kullanıcı ilgisinin 6 katlara varan oranlarda arttığına işaret ederek, "Görüntülü görüşme ve toplantı olanağı sağlayan platformların kullanımında ciddi artış yaşandı. Skype kullanımı 4 kat, Zoom 100 kat, whatsapp'da görüntülü konuşma kullanımı yüzde 48 arttı" dedi.