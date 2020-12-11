SON DAKİKA: 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? Emekli, memur, polis, hemşire ve öğretmen maaşları

2021 Polis, hemşire, öğretmen, emekli, memur zammı ne kadar olacak? Türkiye'de Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Ocak ayında pek çok vatandaşın maaşına zam yapılacak. Yapılacak bu zam miktarlarında enflasyon rakamları etkili olacak. Peki, Ocak zammına göre emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. 2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak. Diğer sektörlerdeki zam oranları da netleşmeye başladı. Örneğin Bekçi(9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 Türk lirasına çıkması bekleniyor.