Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün 11 Aralık Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatlerinden itibaren araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metal için haftanın son işlem gününde hareketlilik başladı. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 11 Aralık Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 11 ARALIK 2020 CUMA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar merak ediliyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, detayları görebilirsiniz…