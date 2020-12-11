Antibiyotik tüketimine yapay zekâ ile fren

2050 yılında antibiyotik direncinin 10 milyon ölüme sebep olması bekleniyor. Günümüzde kişilerin yüzde 95'i sağlık bilgisi aramasını internetten yapıyor ve bunun sonucunda üst solunum enfeksiyonu sebebiyle alınan antibiyotiklerin yüzde 50'si ise gereksiz yere kullanılıyor. FluAI uygulaması, gereksiz antibiyotik kullanımının da önüne geçmeyi hedefliyor.

Yesil Science, nezle ve grip gibi üst yolunum yolu enfeksiyonlarında kişisel analiz ve öneriler sunan yeni yapay zekâ destekli mobil sağlık uygulaması FluAI'yı tanıttı. Görüntü işleme ile kişilerin boğaz görüntüsü ve şikayetleri üzerinden, detaylı analiz ve tedavi önerileri sağlayan ve ayrıca koronavirüs risk tespit özelliğine de sahip mobil uygulama ile gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.



BULAŞMA RİSKİ DÜŞÜYOR

Tıp ve teknolojiyi bir araya getirerek sağlık alanındaki problemlere yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla çalışan Yesil Science; nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanıcıya kişisel analiz ve öneriler veren mobil sağlık uygulaması FluAI'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Hastanelerde uzun bekleme süreleri, muayene ve ulaşım maliyetleri, hastaneden enfeksiyon bulaşma riski, hastanelerin yoğunluğu karşılayamaması gibi problemleri ortadan kaldıracak bir çözüm sunan FluAI; hastalık belirtisi gösteren kişilerde, hastaların ateş, öksürük ve benzeri şikayetleri ile boğazının fotoğrafı üzerinden yapay zekâ analizi yaparak hastalık durumu hakkında bilgiler ve öneriler veriyor.







DENEYİMLİ DOKTOR VE MÜHENDİSLER ÇALIŞTI

FluAI'nın dünyanın yapay zekâ destekli ilk grip asistanı olduğunu söyleyen Yesil Science Kurucusu Yusuf Yeşil, "FluAI, sağlıkta yapay zekâ konusunda Türkiye'de pratiğe dönüşen en önemli uygulamalardan biri. Konusunda deneyimli doktorlar ve mühendisler olmak üzere birçok farklı alandan kişinin bulunduğu deneyimli bir ekip tarafından geliştirildi. Birçok üniversiteden, akademisyenden destek ve danışmanlık aldık. Sağlık teknolojileri ve uzaktan sağlık-mobil sağlık alanlarında Türkiye için çok önemli, adeta devrim niteliğinde olan ürünümüz; NVIDIA, TÜSİAD, Teknopark İstanbul, İstanbul Sanayi Odası, AİFD gibi birçok kurumun programında yer alıyor. Halihazırda yürüyen bir klinik çalışmasının bulunuyor, yakında sonuçlarını da yayınlayacağız" dedi.

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