İhracat treni önümüzdeki hafta Çin’de

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Eskişehir'e gelen ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında yaptıkları önemli yatırım çalışmalarının, Türkiye'nin ticaret ve ekonomisine katma değer olarak döndüğünün altını çizdi.4 Aralık'ta ilk ihracat trenini İstanbul'dan Çin'e gönderdiklerine değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizin dış ticaretinde tarihi önem taşıyan bu çalışmayı gölgelemek ve yok saymak isteyenler, rutin bir takım bürokratik işlemler için trenin Halkalı İstasyonu'na uğramasını, 'tren yolundan döndü' şeklinde aktarmaya çalıştılar. Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşıp normal Çin yolculuğuna devam ediyor. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak."Bakan Karaismailoğlu, demiryollarında çok yönlü bir reform gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Hedefimiz 17 bin 527 kilometreye ulaşmak. Karasal yük taşımacılığında demir yolu payını daha artıracağız. Ülkemizin doğu-batı aksında uluslararası İpek Demiryolu hattının önemli bir geçiş ve lojistik merkezi haline getireceğiz" dedi.Sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu katma değeri yüksek raylı araç sistemleri üzerinde çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu proje kapsamında, lisans hakları bize ait olan 8 silindirli az yakıtlı özgün motor tasarımlarımız devam ediyor. Yurtdışı için 11 demiryolu bakım aracı ile birlikte 35 yük vagonu üretimleri devam ediyor. Ürettiğimiz 234 yük vagonunu da alıcılarına teslim ettik" değerlendirmesinde bulundu.