İlk P-72 deniz karakol uçağı mavi vatanı koruyacak

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, MELTEM projesi kapsamında tedarik edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren 6 adet P-235 deniz karakol uçağının bugün Doğu Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet ettiği belirtildi.