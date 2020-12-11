İşsizlik 22 ayın en düşük seviyesinde

Hükümetin aldığı tedbirlerle ekonomide üçüncü çeyrekte yaşanan güçlü toparlanma istihdama da yansıdı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre geçen yılın eylül ayında yüzde 13.8, bu yılın ağustosunda yüzde 13.2 olan işsizlik oranı, eylülde yüzde 12.7'ye geriledi.Böylece işsizlik 2018 Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 153 bin, son 4 ayda ise 1 milyon 849 bin kişi artarak 27 milyon 707 binle Kasım 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İşsiz sayısı ise 1 ayda 178 bin kişi, son 1 yılda 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bine geriledi.