Sağlık ürünlerini bekleme derdine son

Eczacılık sektörün Türkiye'nin farklı bölgelerinde 15 çalışmış bir profesyonel ve 13 yıl yurtiçinde ve yurtdışında yazılımlar geliştirmiş bir mühendis tarafından kurulan Novadan, eczacıların hayatını kolaylaştıran yapay zekâ çözümüyle zamandan kazandırıyor. Eczacıların tüm iş süreçlerini yapay zekâ kullanan platformdan gerçekleştirilmesini mümkün kılan Novadan güvenli, hızlı ve kolay alışveriş avantajı sunuyor. Avantajlı ürün alışverişi, takas seçeneği ve hediyeli ürün alışverişi özellikleri içeren Novadan'da eczacılara özel eğitimler de veriliyor.Eczacılık sektöründe hızlı teslimatın önemine dikkat çeken Novadan Kurucu Ortağı Eczacı Metin Kökçü, "Yapay zek^nın, eczacılık için de büyük bir avantaj olabileceğini düşünerek ve sektördeki tecrübemize dayanarak eczacı dostu Novadan'ı kurduk. Dünya genelinde kullanılan yapay zekâ teknolojisini, eczacılıkta kullanarak ülkemizi faydalı bir çözümle buluşturduk. İstanbul içerisinde aynı gün teslimat seçeneği ile acil ihtiyaçların hemen karşılanmasını, ürünlerin eczanelere ulaşarak vatandaşla buluşmasını sağlıyoruz. Eczacılara, pandmeni döneminde iş süreçlerinde hız ve zaman kazandırıyoruz" diye konuştu.Novadan'da, eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünlerin çöpe atılarak tıbbi atık artışını engellemek için takas sistemi bulunuyor. Novadan bu sayede hem milli geliri hem çevreyi hem de sağlık inovasyonuna yapılan yatırımı korumayı amaçlıyor. Stoklarda bekleyen ürünlerden faydalanılması için geliştirilen sistem, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin başka eczanelerde ayn durumdaki ürünlerle takas edilerek değerlendirilmesini sağlıyor.Eczacıların işlerini kolaylaştıran yapay zekâ destekli Novadan, güvenilir alışverişin yanında eczacının ve eczane çalışanlarının gelişimlerinine yönelik eğitim, analiz ve gelişim modülleri de sağlıyor. Novadan, kullandıkça puan kazandıran sistemiyle eğitim alma fırsatını beraberinde getiriyor. Platform üzerinden alışveriş yaptıkça ve anketlere katıldıkça elde edilen puanlar, eczacılık hakkında güncel bilgilerden, tecrübe ve deneyimlerden faydalanılan eğitimlere katılma fırsatı yaratıyor. Puan toplayarak alınan eğitimler sonrası yapılan sınavlar ve analizler ile de gelişim destekleniyor.