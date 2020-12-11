Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABER | Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 11 Aralık Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

HABER | hareketlendi! Bugün 11 Aralık Cuma , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Son dönemde koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle yaşanan piyasalardaki hareketlilik devam ederken inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı yatırımcıların ilgi odağı oluyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Aralık Cuma , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 11.12.2020 07:15 Son Güncelleme: 11.12.2020 07:15 ABONE OL
SON DAKİKA HABER | Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 11 Aralık Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatlerinden itibaren araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metal için haftanın son işlem gününde hareketlilik başladı. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 11 Aralık Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 11 ARALIK 2020 CUMA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar merak ediliyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, detayları görebilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,30

SATIŞ: 437,60

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.107,40

SATIŞ: 3.125,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.093,00

SATIŞ: 3.140,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.981,84

SATIŞ: 3.040,71

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.513,00

SATIŞ: 1.528,90

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 756,60

SATIŞ: 764,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 466,31

SATIŞ: 466,41

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER | Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 11 Aralık Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA