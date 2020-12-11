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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün 12 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

| ne kadar, kaç TL oldu? Bugün 12 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılan konular arasında yerini aldı. Son dönemde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle yaşanan sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte yatırımcılar tarafından sarı metal daha da fazla ilgi görüyor. Öte yandan inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı da canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün 12 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 12.12.2020 06:08 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün 12 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak edilmeye başlandı. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metal, koronavirüs pandemisi nedeniyle daha da büyük önem taşıyor. Kimi zaman hareketlilik yaşanırken kimi zaman ise düşüş gözlemleniyor. Bu bağlamda; altın fiyatları ne kadar? Bugün 12 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 ARALIK 2020

Altın fiyatları canlı rakamlar araştırması başladı. Hareketlilik bugün de sürüyor… Haberimizin içerisinden 12 Aralık 2020 altın fiyatları güncel rakamlara ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 420,31

SATIŞ: 436,56

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.100,00

SATIŞ: 3.120,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.085,00

SATIŞ: 3.131,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.979,69

SATIŞ: 3.038,52

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.509,40

SATIŞ: 1.526,20

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 754,70

SATIŞ: 763,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,71

SATIŞ: 463,80

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün 12 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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