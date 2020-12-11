SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün 12 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak edilmeye başlandı. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metal, koronavirüs pandemisi nedeniyle daha da büyük önem taşıyor. Kimi zaman hareketlilik yaşanırken kimi zaman ise düşüş gözlemleniyor. Bu bağlamda; altın fiyatları ne kadar? Bugün 12 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 ARALIK 2020

Altın fiyatları canlı rakamlar araştırması başladı. Hareketlilik bugün de sürüyor… Haberimizin içerisinden 12 Aralık 2020 altın fiyatları güncel rakamlara ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.