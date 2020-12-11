SON DAKİKA | Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak! Dev proje tamamlandı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katılımının beklendiği Akhisar çevre yolunun açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8,8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevre yolunda, kalan 4,3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlandı.