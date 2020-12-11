Son gelişmeler... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatılmıştı?

Koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanların ekonomisindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla geçici yasa olarak uygulanan işçi çıkarma yasağı ile ilgili gelen son dakika haberine göre; kısıtlamanın yeniden uzatıldığı bildirilmişti. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlama sürecinin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor ve konuyla ilgili son kararın detaylarını araştırıyor. Peki, İşten işçi çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle hem çalışan hem de işveren haklarını korumaya yönelik birçok düzenleme getirilmiş ve bunlardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Bu kapsamda ilk olarak 17 Temmuz tarihinde kaldırılması beklenen geçici yasa uygulaması sonrasında ise yapılan açıklama ile süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.
İşveren ve işçilerin salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmeleri adına uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Kasım tarihinden itibaren alınan kararla bir süre daha uzatıldı.
Yapılan açıklamada; İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldığı ifade edildi...
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin,
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.