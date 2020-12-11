Son gelişmeler... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatılmıştı?

Koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanların ekonomisindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla geçici yasa olarak uygulanan işçi çıkarma yasağı ile ilgili gelen son dakika haberine göre; kısıtlamanın yeniden uzatıldığı bildirilmişti. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlama sürecinin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor ve konuyla ilgili son kararın detaylarını araştırıyor. Peki, İşten işçi çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hem çalışan hem de işveren haklarını korumaya yönelik birçok düzenleme getirilmiş ve bunlardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Bu kapsamda ilk olarak 17 Temmuz tarihinde kaldırılması beklenen geçici yasa uygulaması sonrasında ise yapılan açıklama ile süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.