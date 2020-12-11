Tahsilat riskini sıfırlayan anlaşma

Ziraat Bankası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şirketlerin aralarındaki ticarette yaşanan tahsilat riskini sıfırlayan anlaşmaya imza attı. Anlaşma satıcının alacağını garanti ederken alıcıya da kendine özel vade imkânı tanıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ile 1.5 milyon üyenin tahsilat riskinin ve nakit akışı sorununun çözüldüğünü söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Anlaşmayla alıcı ve satıcı tahsilatla uğraşmadan, alacak riski taşımadan ticaret yapacak. Alıcı Ziraat Bankası kanalıyla 1.5 yıl vadeye ulaşan kredi imkânına sahip olacak. Alım satım limitleri şirketlerin ciro ve krebilitesine göre belirlenecek" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da, bu imzayla güvenli ticaret sistemini kurduklarını söyledi.Aydın, "TOBB ve bağlı 365 oda/borsa ile 61 sektör meclisi üyesi işyerleri Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan yararlanabilecek" dedi. Aydın, yeni sistemle geçici likidite sorunları nedeniyle üretime ara verilmesinin engelleneceğini söyledi.