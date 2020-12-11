Türkiye 10 ülke arasında yer alacak! Bakan duyurdu: Ay sonunda uzaya fırlatılıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, "Avrasya bölgesinin merkezinde, Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğinde. Bu tarihi dönemeç, coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanan bir Türkiye'yi, dünya ekonomisinin ve dünya ticaretinin oyun kurucularından biri haline getirecektir." dedi.

Bizlere düşen, bu yeni çağı en iyi şekilde hazırlanarak karşılamak, ülkemiz için sarsılmaz bir güce ve insanımız için refaha dönüştürmektir. Bu nedenledir ki, yük, insan ve veri ulaştırmada, değişen ihtiyaçlara ve dünya sathında kurulan yeni oyuna, planlı ve akılcı bir yaklaşım getirmek durumundayız. Bu bağlamda, lojistik alanında süper güç olmak ülke içinde verimli, sürdürülebilir akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmak, her alanda dijitalleşmeyi önceliğimiz olarak kabul etmek, şu andaki çalışma ilkelerimizin de bir özetini oluşturmaktadır. İşte bu nedenlerle, lojistik, mobilite, dijitalleşme odağında bugünün ve geleceğin ulaşım ve iletişim sistemlerinin konuşulacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası da son derece önemli uluslararası bir organizasyondur. 6, 7, 8 Ekim 2021 tarihlerinde kamu, özel sektör ve akademi destekli hayata geçireceğimiz şuramızın hazırlık aşaması da bir o kadar önemli. Gelecek yılların ulaştırma ve iletişim haritasını tasarlayacağımız, açığa çıkmamış ihtiyaçların belirleneceği, ülkemizin ulaştırma ve altyapı politikalarına yön verecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası hazırlıklarına bugünden itibaren ivme kazandırıyoruz. Toplantımız bu nedenle son derece önemli bir aşamadır" şeklinde konuştu.