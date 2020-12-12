Ocak ayına yaklaşırken vatandaşlar AGİ ne kadar sorusuna sıklıkla yanıt aramaya başladı. Asgari Geçim İndirimi, farklı etkenlere göre değişkenlik gösterdiği için bazı çalışanlar evli, bekar, çocuklu için AGİ zam oranlarını araştırıyor. Bilindiği üzere asgari ücretin açıklanmasının ardından agi ücretleri belli olacak. Asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Bakan Koca, 2.toplantının 15 Aralık ve 3.toplantının ise 22 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki AGİ ne kadar? Asgari Geçim İndirimi 2021 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu için ne kadar olacak?

AGİ NE KADAR? 2021 AGİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Ülkemizde çalışan milyonlarca vatandaş agi ücretleriyle alakalı son gelişmelere odaklandı. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, Asgari ücretleriyle birlikte AGİ 2021 ücretleri kamuoyunun bilgisine sunulacak. Peki 2021 AGİ ne kadar?