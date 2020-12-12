Ocak ayına yaklaşırken vatandaşlar AGİ ne kadar sorusuna sıklıkla yanıt aramaya başladı. Asgari Geçim İndirimi, farklı etkenlere göre değişkenlik gösterdiği için bazı çalışanlar evli, bekar, çocuklu için AGİ zam oranlarını araştırıyor. Bilindiği üzere asgari ücretin açıklanmasının ardından agi ücretleri belli olacak. Asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Bakan Koca, 2.toplantının 15 Aralık ve 3.toplantının ise 22 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki AGİ ne kadar? Asgari Geçim İndirimi 2021 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu için ne kadar olacak?
Ülkemizde çalışan milyonlarca vatandaş agi ücretleriyle alakalı son gelişmelere odaklandı. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, Asgari ücretleriyle birlikte AGİ 2021 ücretleri kamuoyunun bilgisine sunulacak. Peki 2021 AGİ ne kadar?
Agi ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.