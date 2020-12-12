Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve 12 Aralık canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların heyecanla beklediği altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem gören sarı metal geçtiğimiz haftalarda bu rakamın altına düşmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar yatırım aracının iniş ve çıkışlarına göre; yatırımlarını değerlendirmek üzere sarı metalin fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (12 ARALIK 2020)

ABD başkanlık seçimleri, koronavirüs aşısı, artan vakalar gibi birçok farklı etken nedeniyle altın fiyatları üzerinde ani iniş ve çıkışlar yaşanmaya devam ediyor. Korona aşısına karşı çıkan olumlu haberlerin son günlerde artmasıyla beraber altındaki yukarı yönlü hareketlerin yerini inişe bıraktığı gözlemlenirken binlerce yatırımcının gözü bu rakamlara çevrildi…