Borç yapılandırma 2020 başvurusu nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Borç yapılandırma başvuruları Aralık ayının gelmesiyle beraber milyonların araştırma konusu haline geldi. Öte yandan yapılan açıklamada başvuruların yıl sonuna kadar devam edeceği ifade edilmişti. Online sistem üzerinden alınan başvurularla beraber vatandaşlar KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi gibi birçok borcu 18 aya kadar taksitlendirebilme imkanı yakalıyor. Buna göre; Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR? VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borçlularının yüzünü güldüren yasanın başvurularına büyük bir ilgi yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar yıl sonuna kadar işlemlerini online sistem üzerinden gerçekleştirebilirken anaparayı ödemeleri durumunda faizlerinin bir kısmı siliniyor. İşte Borç yapılandırma başvurusu ile ilgili tüm detaylar…