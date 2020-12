Butik turizm

Dünyayı sarsan Kovid- 19 virüsü en çok turizm sektörünü etkilerken seyahat alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı. Virüsle birlikte izolasyon, sosyal mesafe gibi terimler hayatımıza girerken tatillerde de organize turların yerini bireysel ve kişiye özel turlar alıyor. Pandemi öncesinde yoğun bir kitle turizmi yapan, büyük gruplar halinde paketler organize eden tur operatörleri, şimdi gelen müşteri talepleri doğrultusunda dinamik paketleme adını verdikleri özel paketleri alıyor. Geçmişte 40-50 kişilik büyük gruplu turlar ağırlıktayken artık 4-5 küçük, aile ya da arkadaş turları öne çıkıyor.



DİNAMİK PAKET

Organize turlar adı verilen paketlerde tur operatörü seyahat tarihi, otel, uçak saati, restoran, gezilecek lokasyon gibi tüm detayları hazırlayıp satışa sunuyordu. Ancak pandemi sonrasında 4-5 kişi, iki aile ya da 10 kişilik arkadaş grubuyla izole bir tatil talepleri artmaya başladı. Tur operatörleri de buna yönelik dinamik paketleme sistemini devreye aldı. Buna göre seyahat tarihi, kaç gün kalınacağı, hangi otelin talep edildiği, hangi restoranda yemek yenileceği, gezilecek yerler, rehberin size kaç saat eşlik edeceği gibi konu başlıklarını tatilci belirliyor. Bu paketin özel olduğunu vurgulayan tur operatörleri, "Organize turlara göre bu paket minimum yüzde 20 daha pahalı olur. Fakat bunun ucu açık. Seçtiğiniz otel, restoran, uçak saati, taleplerinize göre bu fiyat 2 hatta üç katına kadar çıkabilir. Ya da organize turda 1 hafta olan paketi siz 5 gün indirip, buna göre otel ve uygun uçak belirleyip ama istediğiniz şekilde tatil yapar uygun fiyatı da yakalayabilirsiniz" diyor.







TALEP YÜZDE 50'YE ÇIKTI

Uzakdoğu'dan Türkiye'ye turist getiren Dorak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "Eskiden kalabalık gruplu turlar tüm paketlerimizin yüzde 90'ını, butik turlar ise yüzde 10'unu oluştururdu. Ancak pandemiyle birlikte küçük 3-5 kişilik paketler tüm turların yüzde 50'sini oluşturmaya başladı" dedi. Bunların kalabalık gruplu turlara oranla yüzde 50 daha pahalı olduğunu belirten Körükçü, şunları anlattı: "Mesela Japonya'dan Türkiye'ye büyük gruplu paketimiz var, fiyatı 1.500 dolar. Biz bu turu eskiden 40 kişilik yapardık, şimdi 20 kişiye düşürdük. Yine uçakta toplu getiriyoruz, ancak otobüslere maksimum 20 kişi alıyoruz. Ek otobüs maliyeti kişi başı 15-20 dolar etkiledi. Eğer rehberle özel gezmek isterlerse ayrı ücret ödemeleri gerekiyor. Bir de 4-5 kişilik özel paketimiz var. Bunun da fiyatı 2.270 dolardan başlıyor. Talebe göre fiyat artıyor. Şu anda her iki tura talep yüzde 50-50. Eğer pandemi tamamen bitti artık kurtulduk açıklaması yapılamazsa bu turlar öne çıkmaya devam eder. Ancak virüs biterse butik ve özel turlarımıza talep yüzde 20'lere geriler."



İÇ PAZARDA TALEP HAREKETLİ

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, kişiye özel tatil seçeneklerinin pandemi öncesinde başladığını belirterek, "Ancak pandemiyle ivme hızlandı. Özellikle iç pazarda buna yönelik taleplerde artış var" dedi. Avrupa'da da özel paketlere yönelik talebin son dönemde arttığını aktaran Hamit Kuk, "Global turizmde yeni neslin tatil talepleri şekil değiştiriyor. O nedenle bu turlar da değişime gidecek. Tur operatörleri de buna yönelik özel paket hazırlıkları yapıyor. Bunun oranı şimdilik küçük olsa da ileride artacaktır" diye konuştu.







TEMASSIZ TUR DÜZENLİYOR

Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, pandemi sonrası temassız tur adını verdikleri özel bir paket geliştirdiklerini söyledi. Gökçe, "İnsanlar kalabalık otobüslerle seyahat etmeyi tercih etmedikleri için düzenlediğimiz organize tura kendi aracınızla katılabiliyorsunuz. Bu tur için geliştirdiğimiz aplikasyonla rehberleri dinleyebiliyor, soru sorabiliyorsunuz. Temassız turlar fiyat olarak da daha avantajlı seçenekler içeriyor. Örneğin otobüslü turlar 2.500 TL ise temassız turlar 1.600 TL bandında satışa sunuluyor" dedi.



KİŞİYE ÖZEL TURLAR

Bir de kişiye özel turlar düzenlediklerini aktaran Gökçe, şunları anlattı: "Mesela 'sana özel tur' paketimiz var. Burada müşteri diyelim ki GAP gezisi istiyor. Nerede kalmak istiyor, hangi restoranda yemek yiyecek, kaçta gidip gelecek hepsini müşteri belirliyor biz organize ediyoruz. Bu butik bir tur. Tüm konsepti misafir belirliyor. Her şeyi talebe göre şekillendiriyoruz. Ayrıca dinamik paketleme yapıyoruz. Mesela misafir bizden otel, uçak, havalimanı transfer alıyor. Gittiği yerde bir gün gezmek istiyor. Onu da organize ediyoruz. Pandemi öncesi, butik tur oranımız yüzde 30 civarında seyrederken şimdilerde bu oran yüzde 65'e yükseldi."



MÜNFERİT REZERVASYONLAR ARTIŞA GEÇTİ

Travelzone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, grup seyahatlerinin azalmaya münferit rezervasyonların ise artışa geçtiğini söyledi. Öztürk, "Yurtdışına tatil satın almayı planlayan misafirlerimiz bize özel paketler sormaya başladı. Tıpkı yurtiçinde olduğu gibi yurtdışına dinamik paket yapabiliyoruz. Siz otel, uçak saati, seyahat tarihi, istediğiniz restoran, gezeceğiniz yerleri belirliyorsunuz. Biz bunu organize ediyor ve isterseniz size rehber vs gibi hizmetler de sunuyoruz. Bu paketler organize tura göre minimum yüzde 20 daha pahalı olur. Ancak bunun ucu açık. Fiyat seçim ve tercihlerinize göre 2-3 katına kadar çıkabilir" diye konuştu.