E-ticaret sitelerinden destek atağı

E-ticaretşirketleri, salgın nedeniyle getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar sonrası tedarikçilerine destek olmak için sıraya girdi. Yemeksepeti tek şubeli restoranlar için 20 milyon TL'lik mali destek paketini devreye soktu. Firma, tek şubeli restoranların ödeme vadelerinin kısaltılması, listeleme ücretinin kaldırılması, cüzdan ödeme yöntemi ile verilen siparişlerde komisyonun kaldırılması gibi avantajların yanı sıra Gel-Al sipariş hizmetini komisyonsuz hayata geçirdi. Nisanda KOBİ Destek'i başlatan Trendyol da 100 milyon TL'lik ikinci destek paketini açıkladı. Firma ikinci KOBİ Destek Paketi'yle 50 milyonluk finansman, 50 milyon TL'lik pazarlama ve eğitim desteği sağlayacak. GetirYemek ise ocak sonuna kadar restoranların tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırdı. Üç şirketin KOBİ'lere desteği yaklaşık 150 milyon lirayı bulacak.GetirYemek CEO'su Batuhan Gültakan, "Pandeminin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında yeme – içme sektörü geliyor. Şu anda pek çok işletme ayakta kalmaya çalışıyor. GetirYemek'teki yüzde 10 olan sipariş yönlendirme hizmeti komisyonumuzu ocak ayı sonuna kadar kaldırdık. Bu zorlu süreçte üzerimize düşeni yaparak, restoranlarımıza tam destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.Yemeksepeti ise hayata geçirdiği 20 milyon TL'lik desteğin yanı sıra sektör örgütlerinin geliştireceği projeleri de 2 milyon TL'lik bir fon ile destekleme kararı aldı. Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Özellikle masa müşterilerine kapılarını kapatmak zorunda kalan küçük esnafın yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve her zaman olduğu gibi onların yanında olacağız. Bu zor dönemi birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar ise, pazaryerindeki on binlerce KOBİ'nin 100 milyon liralık destek paketinden yararlanacağını söyledi. Acar, "KOBİ iş ortaklarımız için vade indirimini sürdürüyoruz. Platform, KOBİ'lere 50 milyon TL finansman desteği sunacak. Paketin 50 milyon TL'si ise güçlü pazarlama iletişimi ile platformda satış yapan KOBİ'lerin görünürlüklerini artıracak" diye konuştu.