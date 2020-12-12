İlk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi

SavunmaSanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Projeye Türk sanayisinin yoğun katılımı da sağlandı. TUSAŞ tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ve entegre lojistik destek aktiviteleri gerçekleştirildi. ASELSAN tarafından da ekipman tedariki sağlandı. Uçaklarda MİLSOFT tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunuyor. Deniz karakol yer istasyonu HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi. Meltem Projesi kapsamında teslimatların tamamlanmasıyla deniz karakol uçaklarının sayısı 12'ye çıkacak. İlk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Mavi Vatan'ın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak.