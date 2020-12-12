Mısır, fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

Türkiye'de hububattan sonra mısır üretiminin de merkezi olan Konya'da, 1 milyon dekar alanda ekimi yapılan, taban fiyatın yüzde 40 üzerine çıkan fiyatından dolayı çiftçiler arasında "sarı altın" olarak da anılan mısır, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından dünyanın en önemli alanlarından biri konumundaki Konya Ovası'nda çiftçi, sezonun son ürünlerinden mısırın hasadını gerçekleştiriyor.

Kritik tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masaları'nın hazırladığı "Mısır Analiz Raporu"na göre bu yıl, ülke genelinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi bekleniyor.

Tohumunda yapılan ıslah çalışmaları, devlet destekleri ve modern tarım teknikleri sayesine Konya'da her geçen yıl ekim alanı artan mısırda, bu yıl 1,5 milyon ton rekolte hedefleniyor.

Ülke genelinde 6,5 milyon ton tahmin edilen rekoltenin 2,5 milyon tonunun, Konya Ovası ve çevresinden karşılanması öngörülüyor.

Türkiye'de mısır üretiminin üçte birinin gerçekleştirildiği ovada, buğdaydan sonra en çok üretimi gerçekleştirilen ürün, fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu AA muhabirine, üretimi ve tüketimi her yıl daha da artan mısırın, kalitesi ve fiyatıyla çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Piyasa fiyatlarının, taban fiyatını geçerek beklenenin çok üzerine çıktığını aktaran Soylu, bu yıl Konya'da yaşanan verim kaybını yüksek fiyatın telafi ettiğini dile getirdi.

"KONYA MISIR ÜRETİMİNİN MERKEZİ OLDU"

Çiftçilerin mısırı altın kadar değerli gördüğüne değinen Soylu, "Toprak Mahsulleri Ofisi, ton fiyatını bin 325 lira açıklamıştı fakat Konya Ticaret Borsası'nda bin 900 liraya kadar dayandı. Bu da çiftçiler arasında mısır için 'sarı altın' tabirinin sık kullanılmasına neden oldu." dedi.

Süleyman Soylu, mısır ekim alanlarının Konya Ovası'nda son 10 yılda çok ciddi miktarda arttığını ve bunun sonucunda bölgenin mısır üretim merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "Geçmişte bölgede sınırlı miktarda olan üretim, bugün 1,5 milyon tona kadar çıktı hatta Konya Ovası, çevresiyle 2,5 milyon ton mısır üretir hale geldi. Bu da Türkiye üretiminin yüzde 30'undan fazlasına tekabül ediyor." diye konuştu.

"FİYAT BEKLENTİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Mısır üreticisi Musa Tutar da beklentilerinin bir hayli üzerine çıkan fiyatların, kendilerini oldukça memnun ettiğine dikkati çekti.

Dekardan geçen yıl 1600-1700 kilo alırken, bu yıl 1000-1100 kiloya düştüğünü dile getiren Tutar, "Bu da çıkışların yaşandığı ilkbahar dönemindeki don zararından kaynaklandı. Verim düşmesine rağmen bu yıl fiyatların beklentimizin çok üstüne çıkması, yaşadığımız kaybı ortadan kaldırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"GELECEK YIL ÇOK DAHA FAZLA EKECEĞİZ"

Çiftçi Tahir Sertdemir ise bu yıl 250 dekar alanda mısır ektiklerini yüksek getirisinden dolayı gelecek yıl daha çok üretmeyi planladıklarını belirtti.

Verimde sıkıntı yaşayan bazı çiftçiler olmasına rağmen kendisinin dekardan 1600 kilo ürün aldığını dile getiren Sertdemir, "Fiyatı da çok güzel. Bu kadar yükselmesini beklemiyorduk. Mısır bu sene gerçekten yüzümüzü güldürdü. Gelecek yıl çok daha fazla ekmeyi planlıyoruz. Şimdiden yerini hazırladık. Yaklaşık 400 dekar mısır ekeceğiz." ifadesini kullandı.

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