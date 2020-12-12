Sosyal medya devlerine ikinci ceza

Türkiye'dengünlük erişimi 1 milyondan fazla olmasına ve yasal zorunluluğa rağmen ülkeye temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 30'ar milyon lira daha ceza kesildi. 1 Ekim'de yürürlüğe giren ve 'Sosyal Medya Yasası' kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin ülkeye temsilci atamaları gerekiyordu.BTK, yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine daha önce de 10'ar milyon lira ceza verilmişti. Bu şirketlere kararın tebliğinden itibaren 30 gün daha süre tanındı. Bu süre bu hafta dolduğu için şirketlere ikinci kez 30'ar milyon lira para cezası kesildi. Söz konusu şirketler, temsilcilik açmayı kabul ederlerse kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek.