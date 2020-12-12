TEMSA başvurdu konkordato bitti

Geçtiğimiz ekim ayında Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile 'Finansal Yeniden Yapılandırma' konusunda anlaşan TEMSA, konkordato sürecinden kendi isteğiyle feragat etti. Başvuru ilgili mahkeme tarafından kabul edildi. TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Kendi isteğimizle başvurumuzu yaptık ve bu süreci tamamen geride bıraktık" dedi. Doğancıoğlu, şirketi yurtdışı pazarlarda daha etkin hale getirmek istediklerini belirterek, "Kârlı, sürdürülebilir ve küresel bir büyüme stratejisiyle, TEMSA'yı yurt dışında çok daha etkin hale getireceğiz" diye konuştu.