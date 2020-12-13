15 yıl önce tadına bakıp çok beğenince karar verdi! 45 bin TL kazanıyor

45 BİN TL GELİR

Papaya üretimini geliştirerek üretimini artırmayı hedefleyen Coşkun, "Gemicilik yaptığım zamanlar yurt dışında bu meyveyi gördüm. Tadını beğendim, köyüme katkı olsun diye tohumunu getirerek bahçemde deneme amaçlı ektim. Diktiğim ağaçtan güzel bir randıman alınca ağaç sayısını çoğalttım. Şu an 100 ağacım var ama bunu 5 bin fideye kadar çıkartıp yaymayı düşünüyorum. Bir ağaçtan ilk sezon 50 meyve alıyorum, yılda toplam 100- 120 meyve veriyor. Papayayı hem meyve olarak hem de sebze olarak kullanıyoruz. İlk başlarda 1- 2 kilo ağırlığında meyve üretiyordum şu an 700- 800 gram ağırlığında meyve üretiyorum. Piyasa için ideal ağırlık. Tanesini 7- 8 TL'den veriyorum" dedi.