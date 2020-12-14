Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere asgari ücret zammı için tespit komisyonu ilk kez 4 Aralık'ta görüşme gerçekleştirmişti. Yeni yıla günler kala Türkiye'nin gündeminde olan ve 7 milyonu aşkın kişiyi yakından ilgilendiren zammın belirlenmesine yönelik ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur? İşte detaylar…
Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala vatandaşların bir numaralı gündem maddesi oldu. Bu noktada asgari ücret tespit komisyonunun yapacağı toplantılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLUR? İŞTE TAHMİNLER
1. TAHMİN
Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.
2. TAHMİN
Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.
3. TAHMİN
Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.
4. TAHMİN
4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.
5. TAHMİN
5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.
İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.
Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.
TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.