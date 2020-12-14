Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere asgari ücret zammı için tespit komisyonu ilk kez 4 Aralık'ta görüşme gerçekleştirmişti. Yeni yıla günler kala Türkiye'nin gündeminde olan ve 7 milyonu aşkın kişiyi yakından ilgilendiren zammın belirlenmesine yönelik ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN? ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala vatandaşların bir numaralı gündem maddesi oldu. Bu noktada asgari ücret tespit komisyonunun yapacağı toplantılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?