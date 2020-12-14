Ayvacık’a 750 milyon liralık yatırım

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde 150 futbol sahası büyüklüğünde olan ve 8 bin kişinin istihdam edileceği Ezine Gıda İhtisas OSB inşaatı emin adımlarla ilerlerken, domatesiyle meşhur Ayvacık İlçesi'ne bağlı Tuzla Köyü'nde de Jeotermal Enerji İle Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB kurulması için çalışmalar başladı. 750 milyon lira değerindeki yatırımın müjdesini veren Çanakkale Ak Parti Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'yi kısa sürede bir sera üssüne dönüştüreceğiz" dedi.

KAPASİTE 91, BAŞVURU 148

2017 yılında temeli atılan 1.3360 metrekare alana inşa edilen ve tamamlandığında 8 bin kişiye iş imkanı sağlayacak olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Ak Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Çanakkale halkına bir müjdeli haber daha verdi. Ayvacık İlçesi'ne bağlı Tuzla bölgesinde bulunan Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bölgeye jeotermal ısıtmalı seralar kurulacağını açıkladı. 91 gıda fabrikasının hizmet vereceği Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne başvurunun 148'e ulaştığının altını çizen Bülent Turan, "Köprünün de tamamlanmasıyla Çanakkale'miz bir cazibe merkezi haline gelecek" diye konuştu.

2 BİN 600 KİŞİYE İŞ İSTİHDAMI

Jeotermal kaynakların daha çok seracılıkta değerlendirilmesi amacıyla 2 bin 600 kişinin istihdam edileceği, yıllık 60 bin ton domatesin üretileceği, 750 milyon liranın üzerinde yatırımın yapılacağı Jeotermal Enerji İle Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili çalışmaların başladığının müjdesini veren Milletvekili Turan, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mız tarafından tarih ve turizm kenti Ayvacık ilçemizin Tuzla bölgesinde hayata geçirilecek proje, Çanakkale'mizi kısa sürede bir sera üssüne dönüştürecek, şehrimizin tarım potansiyelini artıracak. Faaliyete geçtiğinde şehrimiz tarım ihracatında önemli bir ivme yakalayacak, tüketicimiz daha uygun fiyatlı tarım ürünlerine ulaşmış olacak.

Tarım ve Orman Bakanımız, Valimiz, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası başta olmak üzere süreçte emeği geçen herkese hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla birlikte Çanakkale'mizin her alanda marka olması yolunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.