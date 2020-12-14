Kabinede kira yardımı hakkında son dakika haberi! Esnafa kira yardımı paketi faturalar da silinecek mi? Kira düzenlemesi açıklandı!

Hem ülkemizde hem de dünyada corona virüs nedeniyle iş yerleri büyük zarar gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa müjde olarak nitelendirilen kira ve fatura yardım paketini yakın zamanda açıklaması bekleniyordu. Bakanlar Kurulu Toplantısında da kira yardımı paketi hakkında değerlendirme yapıldı. Esnafın elektrik, su faturaları silinecek mi, kira yardımı kimlere yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak? Son dakika haberinin detayları geliyor...

SON DAKİKA HABERİ: KABİNE SONRASINDA AÇIKLANDI! ESNAFA FATURA VE KİRA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KİRA YARDIMI DETAYLARI BELLİ OLUYOR. KRİTİK KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ...

STOPAJ, KDV VE ESNAF DESTEĞİ

Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, gayrimenkul stopaj oranları ile ilgili düzenleme haziran ayına kadar uzatıldı. İş yeri kiralamada uygulanan %8 oranındaki KDV indirimi, 1 Hazirana kadar uzatıldı. Başkan Erdoğan, "Esnafa kira desteği için hazırlıklara başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. 1 milyon 239 bin 438 esnafımıza ayda 1 bin TL destek ödemesi yapacağız."

Esnafa 3 ay süreyle 750 TL kira desteği verilecek.