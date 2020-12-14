Kira yardımı hakkında son dakika gelişmesi! Esnafa kira yardımı paketi faturalar da silinecek mi? Kimler faydalanacak

Hem ülkemizde hem de dünyada corona virüs nedeniyle iş yerleri büyük zarar gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa müjde olarak nitelendirilen kira ve fatura yardım paketini yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Bakanlar Kurulu Toplantısında da kira yardımı paketi hakkında değerlendirme yapılacak. Esnafın elektrik, su faturaları silinecek mi, kira yardımı kimlere yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak? Son dakika haberinin detayları geliyor...
KİRA YARDIMI DETAYLARI BELLİ OLUYOR
2 milyon esnafa verilecek destek paketinin detayları da yavaş yavaş belli oldu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre kira yardımı ve fatura müjdeleri bu şekilde...
1- Kiranın yanı sıra diğer faturalar da paket kapsamına alınacak
2- Borcun bir kısmı hibe olarak karşılanacak.
3- Destek miktarı esnafı gelir kaybına göre tespit edilecek
4- Uygulama pandemi tedbirleri sona erene kadar devam edecek.
ELEKTRİK VE SU FATURALARINDA İNDİRİM OLACAK MI?
Kabine toplantısında Coronavirüs'le mücadelede gelinen son durum, uygulanan tedbirlerin sahaya yansıması ve başta kiralar olmak üzere salgından olumsuz etkilenen kesimleri desteklemek için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Kira desteğinin yanı sıra su, elektrik ve doğalgaz faturaları için indirimin de gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca bankacılık tarafında da borç ötelenmesi, düşük faizli uzun vadeli kredi gibi seçenekler üzerinde de durulduğu ifade ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda çıkan yeniden yapılandırma yasasının kapsamında çiftçi borçları yer almamıştı. 5 milyar liralık çiftçi borçlarına ilişkin düzenlemenin ayrı bir teklif olarak en kısa sürede TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.Destekler konusunda alınacak kararlar, kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.