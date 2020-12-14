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başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Kimler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir?

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşanmaması adına devreye girdi. Süreç boyunca kademeli olarak uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bir kez daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Aralık itibarıyla KÇÖ için yeniden e devlet ile başvuru almaya başladıklarını ifade etti. Ödenek başvuru tarihlerinin uzatıldığını duyan vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki nasıl yapılır? şartları nelerdir, ne zaman sona eriyor?

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:21 Son Güncelleme: 14.12.2020 09:22 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Kimler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen kısa çalışma ödeneği yoğun ilgi görüyor. Salgınla mücadele kapsamında ekonomik açıdan vatandaşların mağdur olmaması için verilen ödenek başvurularının süresi uzatıldı. Böylelikle daha önce başvurmayan işyerleri kısa çalışma kapsamına girebilecek. Başvurmuş işyerleri yeni işçileri için ödenek talep edebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir, ne zaman sona eriyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi boyunca kısa çalışma ödeneği başvuruları sıklıkla takip edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvuruların 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayacağını söyledi. Peki Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

30 HAZİRAN ÖNCESİ BAŞVURU YAPMAYAN İŞYERLERİ DE KAPSAMA ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.

DAHA ÖNCE ÖDENEKTEN YARARLANAN İŞYERLERİ İLAVE İŞÇİ İÇİN KÇÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; " Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk "Daha önce başvuran işyerlerimizde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti.

Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

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Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Kimler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir?
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