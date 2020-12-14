Kömürhan Köprüsü açılış için gün sayıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin yapımı tamamlandı şimdi yıl bitmeden açılışı için hummalı hazırlıklar yapılıyor.

Konuyla ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada bulunan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Karayolları Genel Müdürlüğünce Malatya-Elazığ illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın temin edilmesi amacıyla 2014'te Karakaya Baraj Gölü üzerindeki yapımına başlanan "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"nde sona gelindiğini ve önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı söyledi.

DÜNYADA KENDİ ALANINDA 4. SIRADA YER ALIYOR

Milletvekili Çalık, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern Yeni Kömürhan Köprüsü'nün tamamı yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yapıldığını, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer aldığını ifade etti.

ZAMAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Çalık, "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu"nun açılışıyla birlikte mevcut yolun yaklaşık 1 kilometre kısalarak zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlanacağını, hızlı ve güvenli trafik akışı imkanı ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacağını ifade etti.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederek, başta Malatya ve Elazığ illeri olmak üzere bölge için hayırlı olmasını temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.